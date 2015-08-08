Российские антисанкции увеличили экспорт до 30% - Еврокомиссия
Хотя по ряду экспортных направлений зафиксирован спад в 10-12%, эмбарго "встряхнуло" и производителей, и законодателей, активизировав поиски выхода на новые рынки сбыта.
Также за прошедший год Россия на 5% наростила экспорт продуктов питания. В денежном выражении его объем составил 105,6 миллиарда евро, что на 4,8 миллиарда евро больше, чем в период с августа 2013 по май 2014 годов.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад, обнародованный на сайте Еврокомиссии к годовщине введения российских контрсанкций.
"Основные успехи достигнуты благодаря увеличению продуктового экспорта в США, Китай, Швейцарию и ряд азиатских рынков, в частности Гонконга и Южной Кореи", - поясняется в документе.
По данным Еврокомиссии, значительно вырос экспорт мяса, мясной и молочной продукции, однако производство овощей и фруктов, наоборот, упало на 12 и 10 процентов соответственно.
"Это неудивительно, так как Россия была ключевым рынком сбыта для европейских фермеров среди неевропейских рынков", - отмечается в статье.
По данным Еврокомиссии, поставки европейских продуктов в Южную Корею выросли на 30,8 процента, в Китай - на 30, в Турцию - на 27,1, в Гонконг - на 24,8, в Египет - на 21,7 и в США - на 15,1 процента.
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В докладе констатируется, что меры, направленные на снижение потерь в результате российских санкций, оказались достаточно успешными.