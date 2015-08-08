В Индии убили пятерых женщин, обвинив их в колдовстве - BBC

15:12, 08 августа 2015
Мир
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В индийском селе толпа убила пятерых женщин в возрасте от 45 до 50 лет. Их обвинили в колдовстве.

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Как сообщает ВВС Украина со ссылкой на местную полицию, около полуночи в ночь на субботу жители села, расположенного в 30 км к югу от столицы штата Джаркханд, вытащили женщин из их домов и до смерти забили палками.

В связи с инцидентом задержаны 24 жителя села, добавил представитель полиции.

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Подобные инциденты достаточно часто происходят в индийской провинции. В конце июля стало известно, что идентичный случай произошел в восточном штате Ассам. Жертвой односельчан стала женщина 63-х лет.

По информации полиции, за последние полгода в штате Ассам были обезглавлены, забиты до смерти или сожжены около 90 человек (в основном женщины), которых местные жители считали колдунами и ведьмами.

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