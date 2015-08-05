В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пять вагонов упали в реку (фото)
01:55, 05 августа 2015Мир
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В Индии поезд сошел с рельсов, в результате чего пять вагонов упали в реку.
Поезд сошел с рельсов в районе штата Мадхья-Прадеш / ndtv.com
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на NDTV.
По данным телеканала, поезд, направлявшийся из Мумбаи в Варанаси, сошел с рельсов в районе штата Мадхья-Прадеш.
Жизни около 350 людей остаются в опасности / ndtv.com
Местные жители сообщили о четырех телах, которых им удалось вытащить из реки. Кроме того, около 60 людей выбрались из воды.
Поскольку в каждом вагоне предусмотрены места для 72 пассажиров, жизни около 350 людей остаются в опасности.
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Пять вагонов упали в реку / ndtv.com
ndtv.com
Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали около 50 человек, семеро из них имеют ранения средней тяжести.
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