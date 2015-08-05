В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пять вагонов упали в реку (фото)

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на NDTV.

По данным телеканала, поезд, направлявшийся из Мумбаи в Варанаси, сошел с рельсов в районе штата Мадхья-Прадеш.

Местные жители сообщили о четырех телах, которых им удалось вытащить из реки. Кроме того, около 60 людей выбрались из воды.

Поскольку в каждом вагоне предусмотрены места для 72 пассажиров, жизни около 350 людей остаются в опасности.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Чехии в результате столкновения двух поездов пострадали около 50 человек, семеро из них имеют ранения средней тяжести.