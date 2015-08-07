Египет и Саудовская Аравия поборются за недоставшиеся России "Мистрали" - СМИ

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на официальные источники.

"Египет и Саудовская Аравия отчаянно пытаются купить два "Мистраля", - отметил французский чиновник на условиях анонимности.

"Король Саудовской Аравии Салман хочет построить достойный флот в Египте, который мог бы представлять региональную силу в Красном и Средиземном морях", - говорит источник.

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По его словам, есть также заметный интерес к покупке "Мистралей" и у других стран региона. "Это корабли, которые доказали свою эффективность", - подчеркнул французский дипломат.

Как пишет издание, вопрос продажи "Мистралей", вероятно, обсуждался президентами Франции и Египта Франсуа Олландом и Абдель-Фаттахом Аль-Сиси в рамках мероприятий по открытию нового Суэцкого канала.

Как сообщал УНИАН, Россия и Франция договорились относительно разрыва контракта на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль".