Немецкий ресторатор нашел в своей усадьбе тайный погреб Гитлера

По словам ресторатора, в тайнике кроме коньяка хранилось шампанское, сыры, печенье, консервы, копченые колбасы, шоколад и сигареты. Они были спрятаны в шести глубоких подвалах, расположенных под парковой частью замка Морицбург в 160 километрах от Берлина и в 14 километрах от Дрездена.

Штельцер рассказал, что после войны все запасы фюрера Германии были вывезены из подвалов Красной армией, пишет Lenta.ru.

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Ресторатор, который приобрел усадьбу в 2007 году, отметил, что информацию о погребе он почерпнул из документов предыдущего владельца замка князя Эрнста Генриха, найденных в ходе реконструкции замка.

Из записей следует, что припасы, предназначавшиеся для офицеров армии, доставляли в Морицбург по ночам. Продукты вывозили из Берлина, чтобы спасти их от налетов авиации.

Замок Морицбург был построен в 1542-1546 годах. Долгие годы он служил резиденцией саксонских курфюрстов дома Веттинов. В 1946 году в замке приступили к созданию музея барокко, который открылся в 1949 году.

Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 году. В 1946 году останки фюрера были кремированы до пепла и затем выброшены в Эльбу.