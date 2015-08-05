Генпрокурор Германии на фоне скандала с журналистами отправлен в отставку

Как заявил Хайко Маас, доверие к Харальду Ранге полностью подорвано, передает Би-би-си. По его словам, предпринятые генпрокурором шаги неприемлемы и создают у общественности неверное представление о происходящем.

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На прошлой неделе Харальд Ранге распорядился начать расследование в отношении журналистов сайта Netzpolitik.org в связи с подозрениями в государственной измене и разглашении государственной тайны.

Расследование вскоре было приостановлено, а Харальд Ранге заявил, что ему необходимо заручиться мнением независимых экспертов о том, можно ли считать скандальную публикацию на сайте Netzpolitik.org разглашением гостайны. По словам генпрокурора, распоряжение не давать делу ход генпрокуратура якобы получила непосредственно из Берлина.

Накануне генеральный прокурор обвинил правительство в том, что оно своими действиями нарушило принцип независимости судебной власти.

Ранее на Netzpolitik.org были опубликованы секретные материалы, свидетельствующие о планах Федеральной службы по охране конституции (BFV, немецкая контрразведка) расширить слежку в интернете. В частности речь шла об увеличении финансирования подобных программ, а также о создании специального отдела, который бы занимался мониторингом социальных сетей.

Поводом для начала расследования деятельности сайта Netzpolitik стало обращение представителей контрразведки в генеральную прокуратуру.

Глава BFV Ханс-Георг Маасен в минувшие выходные заявил, что считает обвинения в адрес сотрудников Netzpolitik обоснованными, и настаивал на проведении расследования дела о госизмене.

Решение Харальда Ранге начать расследование в отношении журналистов сайта вызвало волну возмущения и протестов в Германии, а крупнейшие немецкие газеты назвали его наступлением на свободу слова. В ответ представители правительства Германии были вынуждены заверить общественность в том, что обеспечение свободы слова было и остается высшим приоритетом государства.

Немецкие средства массовой информации сообщают, что преемником Харальда Ранге на посту генерального прокурора Германии станет прокурор Мюнхена Петер Франк.