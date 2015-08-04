Лукашенко не верит в войну между РФ и Беларусью: это будет катастрофа для самой России

«Это будет катастрофа для самой России. И вы в это не верите, я не знаю, почему вы об этом пишете, что там в Украине, а мы следующие. Беларусь осталась единственным честным, порядочным союзником России. Ваша беда в том, что вы не знаете, что произошло в Украине и что происходит. СМИ создали некий тренд того, что происходит в Украине. Я знаю ситуацию более глубоко. Не стоило подставляться», – сказал Лукашенко во время встречи с негосударственными СМИ Беларуси, передает Радио Свобода.

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«Может, завтра кто-то захотел бы отрезать кусок Полесья. Вы представляете, какой была бы моя реакция и нашего народа? Мы бились бы за каждый клочок земли. Я Турчинову (секретарь СНБО – ред.) говорил, что если это ваша земля, то почему вы тогда за нее не боролись? Тем более, там было много украинских войск. Почему не воевали? Что, признали, что не ваша земля?», – добавил президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что интервенции с территории Беларуси в Украину не будет.

"Когда я встречался с Турчиновым, сказал ему, что никогда этого не произойдет. Никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину, если это не будет противоречить нашим интересам, или если Украина сама нападет на Беларусь. Но такого никогда не будет", - заявил Лукашенко.