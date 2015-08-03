В России предлагают отдать санкционные продукты на корм скоту
Помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что санкционные продукты, подлежащие уничтожению, не обязательно только сжигать - их можно пустить на корм животным.
Об этом он сообщил в эфире «Русской службы новостей». Он пояснил, что бороться с контрабандой можно несколькими способами.
«Необязательно устраивать специальный крематорий. Товары уничтожаться будут разными способами в зависимости от региона, где какие возможности есть. Для мяса, молочной продукции — максимальное использование утильзаводов, т.е. там, где всё это можно использовать как сырьё для изготовления белковой муки, которая пойдёт в корм животным. Если будем обрабатывать на утильзаводах, то мы даже получим прибыль», — отметил Алексеенко.
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Однако в случае с уничтожением овощей и фруктов российской стороне придётся нести потери: их будут ликвидировать с помощью бульдозеров, добавил помощник руководителя Россельхознадзора.