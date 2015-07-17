Кыргызстан заявил о ликвидации нескольких членов "Исламского государства"

Как сообщил радио "Свобода" пресс-секретарь государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Рахат Сулайманов, боевики планировали несколько террористических актов. По его словам, речь шла о нападении на российскую военную базу в Канте на севере страны и теракте в Бишкеке во время массовых молитв по случаю окончания Рамадана.

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Спикер добавил, что в Бишкеке были проведены две спецоперации, в ходе которых ликвидированы 6 членов "Исламского государства" и еще ряд был задержан.

Эти люди получали из Сирии, где группировка захватила значительные территории, деньги на закупку химикатов для изготовления взрывчатки, а в доме, где окружили группу подозреваемых, нашли значительные суммы наличными, 7 автоматов, 5 пистолетов и много гранат, сказал он.

Рахат Сулайманов добавил, что главарем группы, который был среди убитых оказался гражданин Казахстана. По словам спикера, этот казахстанец ранее был приговорен в Кыргызстане к трем годам лишения свободы за мошенничество, но сумел сбежать, а потом, уже в начале июля, избежать задержания.

В Бишкеке 16 июля спецподразделение полиции штурмовало частный дом, где забаррикадировалась группа подозреваемых; в результате этой спецоперации были убиты четверо членов группы и еще пять задержаны, также были ранены четверо спецназовцев. Вечером того же дня на окраине Бишкека, были ликвидированы еще двое подозреваемых членов той же группы.