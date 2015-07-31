В Германии двух журналистов обвиняют в госизмене

20:40, 31 июля 2015
Мир
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Федеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении корреспондента блога Netzpolitik.org Андре Майстера и главного редактора сайта Маркуса Бекедаля по подозрению в госизмене, сообщает The Guardian.

REUTERS

По словам генерального прокурора при Верховном суде Германии Харальда Ранге, жалоба поступила от немецкой спецслужбы. Причиной жалобы стали опубликованные 25 февраля и 15 апреля статьи, которые были написаны на основе документов, попавших в распоряжение издания, передает Gazeta.ru.

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В статьях сообщалось, что Федеральное ведомство по охране конституции искало дополнительное финансирование для увеличения надзора за онлайн-ресурсами и занималось созданием отдела для наблюдения за социальными сетями.

Прокуратура проверит, являются ли эти статьи разглашением гостайны. Ранге добавил, что проверка проводится «ради блага свободы СМИ».

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