В Германии двух журналистов обвиняют в госизмене
Федеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении корреспондента блога Netzpolitik.org Андре Майстера и главного редактора сайта Маркуса Бекедаля по подозрению в госизмене, сообщает The Guardian.
По словам генерального прокурора при Верховном суде Германии Харальда Ранге, жалоба поступила от немецкой спецслужбы. Причиной жалобы стали опубликованные 25 февраля и 15 апреля статьи, которые были написаны на основе документов, попавших в распоряжение издания, передает Gazeta.ru.
Читайте такжеВ России нового заместителя Саакашвили заподозрили в госизмене
В статьях сообщалось, что Федеральное ведомство по охране конституции искало дополнительное финансирование для увеличения надзора за онлайн-ресурсами и занималось созданием отдела для наблюдения за социальными сетями.
Прокуратура проверит, являются ли эти статьи разглашением гостайны. Ранге добавил, что проверка проводится «ради блага свободы СМИ».