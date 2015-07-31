Олланд заявил, что договоренности с Россией по "Мистралям" пока нет

Об этом сообщил ряд французских СМИ, передает Русская служба Би-би-си.

"В настоящий момент договоренности нет", - цитируют Олланда французские СМИ.

О том, что договоренность достигнута, сообщил в пятницу помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

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"Я надеюсь, что в самое ближайшее время будет подписано соглашение о расторжении контракта, и тогда будет объявлена сумма, которую Франция нам заплатит", - пояснил он.

В то же время сегодня СМИ сообщили, что Франция заплатит России 1,2 миллиарда евро неустойки за "Мистрали" из-за подписания соглашения о расторжении контракта.

В 2011 году Франция по контракту должна была начать строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль". Сумма контракта составила 1,2 млрд евро, и Россия внесла предоплату в 840 млн.

Первый корабль Россия должна была получить в ноябре 2014 года, однако летом 2014 года президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы.