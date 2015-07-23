ФБР считает "Исламское государство" большей угрозой, чем "Аль-Каида"

По словам директора ФБР Джеймса Коми, угроза от "Аль-Каиды", в частности от связанной с ней сирийской группировки "Хорасан", значительно уменьшилась благодаря американским авиаударам, которые только на этой неделе уничтожили одного из лидеров боевиков Мухсина аль-Фадли, пишет Радио Свобода.

В то же время, "Исламское государство" становится все более эффективным в вербовке уязвимых "проблемных душ" через соцсети, призывая мусульман, которые не могут приехать на Ближний Восток, "убивать на месте своего пребывания", отметил Коми.

По его словам, "Исламское государство" имеет 21 тысячу подписчиков в Twitter со своего мира.

Читайте такжеСМИ: в ИГ запретили снимать на видео казни людей и публиковать их в интернетеКак заявил Коми, ФБР в последнее время арестовала значительное количество людей, заявляя о предотвращения нападений, но еще сотни подозреваемых остаются на свободе.

"Люди, к которым обращается "Исламское государство" – это те, которых никогда не использовала бы "Аль-Каида", потому что часто они нестабильные, проблемные наркоманы", – сказал директор ФБР.

Экстремистская группировка "Исламское государство" с прошлого года захватила значительные территории в частях Сирии и Ирака, в частности, в регионах, где большинство населения составляют местные курды. Военно-воздушные силы коалиции, возглавляемой США, пытаются противодействовать боевикам радикальной группировки.