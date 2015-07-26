Обама выступил за права геев в Африке и приравнял гомофобию к расизму

Президент США Барак Обама в ходе визита в Африку выступил за права геев на континенте и приравнял гомофобию к расовой дискриминации, с которой он встречался в США.

На совместной пресс-конференции в Кении с президентом этой страны Угуру Кенияттой американский руководитель также резко выступил против коррупции в этой стране, сообщает Радио Свобода.

Кенийский президент в ответ заявил, что по поводу прав геев разногласия с США остаются, поскольку, по его словам, в Кении «такого вопроса не существует».

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Гомосексуальные отношения в Кении до сих пор являются уголовным преступлением.

Обама прибыл в Кению, где родился его отец, впервые как президент США, хотя уже бывал там раньше. Он пообещал вновь вернуться в Кению после завершения его президентского срока, уже как частное лицо, чтобы посетить деревню, где живут его родственники.

После Кении он также посетит Эфиопию.