Германия полностью ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

"То, что Германия так быстро ратифицировала соглашения ЕС с восточными партнерами, является проявлением нашей дружбы, партнерства и солидарности с этими странами", - отметили в МИД Германии.

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В то же время, стоит заметить, что на сайте Европейского совета Германии нет среди стран, завершивших ратификацию.

Сейчас среди стран-аутсайдеров, которые еще не приступили к ратификации Соглашения об ассоциации, остаются Греция и Кипр. Эксперты предполагают, что эти страны намеренно затягивают процесс.