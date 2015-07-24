Германия полностью ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС
15:05, 24 июля 2015Мир
1180 0
22 июля Германия передала в депозитарий при Генсеке Совета ЕС на хранение документы о ратификации соглашений об ассоциации между ЕС и Грузией, Молдовой и Украиной.
Германия завершила процедуру ратификации / Фото УНИАН
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.
"То, что Германия так быстро ратифицировала соглашения ЕС с восточными партнерами, является проявлением нашей дружбы, партнерства и солидарности с этими странами", - отметили в МИД Германии.
Читайте такжеВ Италии начали ратификацию соглашения об ассоциации Украина-ЕС
В то же время, стоит заметить, что на сайте Европейского совета Германии нет среди стран, завершивших ратификацию.
Сейчас среди стран-аутсайдеров, которые еще не приступили к ратификации Соглашения об ассоциации, остаются Греция и Кипр. Эксперты предполагают, что эти страны намеренно затягивают процесс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter