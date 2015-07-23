Ходорковский рассказал откуда Путин может начать полномасштабную войну

Такое предположение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский в интервью изданию "Собеседник". "Есть, по-моему, три точки, откуда все может начаться. Украина – продолжение сухопутной операции – самая очевидная версия. Что-то в Прибалтике, где продолжаются непрерывные провокации, нагнетание, взаимные упреки, – второй вариант. А третий – думаю, Ближний Восток – запасной вариант на все времена", - сказал Михаил Ходорковский.

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"Поскольку сейчас Путин непрогнозируем, нерационален и вряд ли даже сам контролирует себя. Он живет в другой реальности – не в экономической, не в политической. Он всерьез рассматривает себя как вождя послеамериканского мира. Если ему покажется, что вариантов сохранения власти, кроме войны, нет – война вероятна", - считает российский оппозиционер.

На реплику корреспондента о том, что подобная война может закончится для России катастрофой. Михаил Ходорковский ответил, что "этот аргумент в расчет не принимается". "Там видят только признаки личной катастрофы – и готовы ее оттягивать сколько возможно или уж хлопнуть дверью на весь мир, если не получится", - отметил он.