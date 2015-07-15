Противники соглашения с кредиторами устроили беспорядки в Афинах (фото, видео)

Об этом пишет Лента.ру.

Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает в среду, 15 июля, Reuters.

Беспорядки, как передает ТАСС, начались на центральной площади Синтагма недалеко от здания греческого парламента, где обсуждается законопроект о мерах экономии, необходимых для заключения соглашения с Европейским стабилизационным механизмом (ESM). В столкновение с полицией вступили анархисты, основная масса протестующих — представители левых и профсоюзы — в них не участвует.

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В ходе беспорядков один из журналистов был ранен в ногу, при этом протестующие подожгли машину одного из телеканалов, сообщает телеканалSkai. Полиция, как передает РИА Новости, задержала более 50 участников беспорядков.

Ранее УНИАН сообщал, что Еврокомиссия планирует выделить из бюджета Европейского Союза для поддержки экономики Греции 35 млрд евро.