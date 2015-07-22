Жертвами терактов ИГ в Ираке стали 30 человек
17:40, 22 июля 2015Мир
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Не менее 30 человек погибли при двух взрывах в Багдаде и в провинции Дияла к северу-востоку от иракской столицы.
REUTERS
Об этом сообщает Росбалт.
Еще более 50 человек пострадали. Одна из бомб сработала на территории местного рынка в шиитском районе Багдада Эль-Джадиде.
Ответственность за оба теракта взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".
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Напомним, 21 июня террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле входа в здание Культурного центра Амара в уезде Суруч в Турции. В результате теракта 32 человека погибли, около ста получили ранения.
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