Жертвами терактов ИГ в Ираке стали 30 человек

Об этом сообщает Росбалт.

Еще более 50 человек пострадали. Одна из бомб сработала на территории местного рынка в шиитском районе Багдада Эль-Джадиде.

Ответственность за оба теракта взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".

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Напомним, 21 июня террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле входа в здание Культурного центра Амара в уезде Суруч в Турции. В результате теракта 32 человека погибли, около ста получили ранения.