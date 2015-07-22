Япония согласилась участвовать в военных учениях с Индией и США
Япония готова взять участие в октябре в совместных военно-морских учениях с Индией и Соединенными Штатами в Индийском океане.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военные и дипломатические источники.
Индийский океан превратился "в новую арену" для конкуренции, где Китай осуществляет свои "набеги", а Индия пытается восстановить свои позиции в качестве доминирующей морской державы в регионе.
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Индия решила расширить учения "Malabar", которые проводятся вместе с США каждый год, подключив к ним Японию, что предполагает ужесточение военных отношений между тремя основными морскими державами в Азии, говорят аналитики.
В 2007 году Индия уже предлагала Японии, Австралии и Сингапуру принять участие в "Malabar", но тогда расширению учений помешало беспокойство Пекина.