МИД: РФ будет "пытаться сотрудничать" в вопросе создания международного трибунала по катастрофе МН17

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия «будет пытаться сотрудничать» в вопросе создания международного трибунала по катастрофе Boeing МН17.

Об этом сказала на брифинге заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

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«Что касается позиции России, то если вы посмотрите, то предыдущая позиция была «вето», потом они ушли со своей резолюцией, это означает, что они будут пытаться как-то сотрудничать, поскольку большинство стран-членов СБ ООН поддерживают идею создания трибунала»,- сказала Зеркаль.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью пророссийские террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

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9 июля этого года делегация Малайзии в ООН распространила проект резолюции Совета безопасности ООН с требованием сформировать международный трибунал для независимого расследования дела о сбитом над Донецкой областью самолете.

10 июля представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что считает бесперспективным проект резолюции Совета безопасности ООН о создании трибунала.