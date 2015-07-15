В Мали задержаны 20 предполагаемых боевиков "Исламского государства"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в сфере безопасности страны агентства Рейтер.

"Всего (были задержаны) 20 предполагаемых джихадистов, включая двух французов", — сообщил один из источников агентства. По информации еще одного источника, большая часть задержанных являются гражданами Мавритании.

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По данным агентства, задержание подозреваемых было произведено в понедельник в городе Зегуа на границе с Кот-д'Ивуаром. Позднее их доставили в столицу Мали Бамако для допроса.

Как известно, террористическая группировка "Исламское государство" является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии.

По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров — террористы объявили о создании так называемого "Халифата" с собственными законами и органами власти. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 до 200 тысяч боевиков.