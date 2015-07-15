Премьер Греции угрожает отставкой, если парламент не поддержит соглашение с кредиторами

20:34, 15 июля 2015
Мир
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас может уйти в отставку, если парламент не поддержит пакет реформ, согласованный с кредиторами.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правящей партии Греции "Сириза", передает "ЕвроПравда".

Во время встречи с однопартийцами Ципрас подчеркнул, что ему будет сложно оставаться на должности, если он не будет иметь поддержки в ключевом голосовании.

"Я - премьер-министр, потому что у меня есть депутатская группа, которая поддерживает меня. Если у меня не будет ее поддержки, то мне будет трудно оставаться им на следующий день", - заявил премьер Греции.

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В свою очередь агентство считает, что 30-40 депутатов партии "Сириза" не поддержат соглашение в парламенте.

Ранее УНИАН сообщал, что более половины членов правящей в Греции леворадикальной партии "Сириза" выступили против договоренностей премьера Алексиса Ципраса с кредиторами.

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