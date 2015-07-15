Франция первой поддержала соглашение с Грецией

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Стало известно, что сначала голосовали в нижней палате парламента (национальном собрании), где соглашение поддержали 412 депутатов. В свою очередь против выступили 69, 49 - воздержались.

Впоследствии соглашение с Грецией поддержала и верхняя палата парламента Франции: "за" проголосовали 260 парламентариев, против - 23.

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Как отмечается, Франция стала первой страной, парламент которой одобрил соглашение с Грецией. Кроме того, сегодня вечером также состоится голосование в греческом парламенте.

Напомним, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, согласовали принципы программы экономии в Греции.

Стало известно, что страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда реформ.