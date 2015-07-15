Британский истребитель потерял ракеты во время посадки на Кипре - СМИ
17:06, 15 июля 2015Мир
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Истребитель Tornado, принадлежащий ВВС Великобритании, потерял две ракеты Brimstone во время приземления на британской базе Акротири на Кипре.
Британские ВВС не могут объяснить как ракеты могли отделиться от истребителя / wiki.ru
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на спикера британских ВВС на Кипре.
Как отмечается, в настоящее время не ясно каким образом ракеты отделились от истребителя.
"Сегодня утром, во время посадки Tornado две ракеты Brimstone отделились", - отметила пресс-секретарь ВВС Великобритании.
"Взрыва не было, и никого не ранены. Мы находимся в процессе их устранения", - отметила она.
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Как отмечается, британская база на Кипре имеет 8 истребителей Tornado, которые используются для борьбы против "Исламского государства" в Ираке.
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