Британский истребитель потерял ракеты во время посадки на Кипре - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на спикера британских ВВС на Кипре.

Как отмечается, в настоящее время не ясно каким образом ракеты отделились от истребителя.

"Сегодня утром, во время посадки Tornado две ракеты Brimstone отделились", - отметила пресс-секретарь ВВС Великобритании.

"Взрыва не было, и никого не ранены. Мы находимся в процессе их устранения", - отметила она.

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Как отмечается, британская база на Кипре имеет 8 истребителей Tornado, которые используются для борьбы против "Исламского государства" в Ираке.