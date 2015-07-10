В Турции арестован 21 подозреваемый в связях с "Исламским государством"

Как сообщают турецкие СМИ, рейды проводились одновременно в четырех городах, в том числе в Стамбуле, передает Би-би-си.

Читайте также"Исламское государство" хочет разрушить Сфинкса и пирамиды в Египте – СМИ

Задержанные подозреваются в том, что они помогали экстремистам рекрутировать людей в Европе.

Трое подозреваемых являются иностранцами, которые предположительно планировали перебраться в Сирию.

Всего были выданы ордеры на арест около 30 человек. В ходе рейдов полиция изъяла охотничьи ружья, патроны, документы "Исламского государства", электрооборудование и военную униформу.