В Турции арестован 21 подозреваемый в связях с "Исламским государством"
14:19, 10 июля 2015Мир
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Турецкая полиция арестовала 21 предполагаемого члена экстремистской группировки "Исламское государство" в ходе ночных рейдов в разных частях страны.
REUTERS
Как сообщают турецкие СМИ, рейды проводились одновременно в четырех городах, в том числе в Стамбуле, передает Би-би-си.
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Задержанные подозреваются в том, что они помогали экстремистам рекрутировать людей в Европе.
Трое подозреваемых являются иностранцами, которые предположительно планировали перебраться в Сирию.
Всего были выданы ордеры на арест около 30 человек. В ходе рейдов полиция изъяла охотничьи ружья, патроны, документы "Исламского государства", электрооборудование и военную униформу.
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