Один из главарей ИГ пытался бежать от спецслужб в женском платье

Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" задержан сегодня при попытке в женском платье скрыться из иракского города Эль-Фаллуджа, на который правительственные войска ведут массированное наступление.

Читайте также"Исламское государство" хочет разрушить Сфинкса и пирамиды в Египте – СМИ

Об этом сообщил общеиракский Центр военной информации, пишет ТАСС.

"Один из главарей ИГ в провинции Анбар, заместитель главы так называемой исламской полиции ИГ в городе Эль-Фаллуджа задержан в среду иракскими спецслужбами при попытке бежать из города, переодевшись в женское платье", - уточнил центр. По его данным, ливиец Абу Обейда аль-Маруи был пойман в районе Аль-Балуван в пригороде Эль-Фаллуджи.

Аль-Маруи пытался выйти из окруженного войсками города, затесавшись в группу семей местных жителей. Теперь уже бывший полицейский начальник был облачен в наряд, характерный для девушек сельской местности в этом регионе провинции Анбар.