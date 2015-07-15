Американский эксперт объяснил, почему падают российские военные самолеты

Об этом, комментируя инциденты с российскими самолетами, заявил Пол Шварц, эксперт влиятельного Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон), сообщает Голос Америки со ссылкой на издание USNI News.

Во вторник стало известно, что вблизи Хабаровска во время тренировочного полета упал российский стратегический бомбардировщик Ту-95.

Читайте такжеДвое летчиков российского бомбардировщика, который сегодня разбился, погибли"Очевидно, есть связь между ростом темпа военных операций в течение последних полтора года и учащением аварий военных самолетов. Количество аварий очевидно растет", - заявил Шварц.

Напомним, вчера, 14 июля, в Хабаровском крае во время учебно-тренировочного полета разбился бомбардировщик Ту-95МС.

Это шестая внештатная ситуация в российских ВВС с начала лета и пятая авиакатастрофа. Ранее, 4 июня, в РФ за день разбились два военных самолета - возле границ с Украиной, в Воронежской области новейший фронтовой бомбардировщик Су-34, а также в районе полигона «Ашулук» (Астраханская область) истребитель Миг-29.

8 июня в Амурской области за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился стратегический бомбардировщик Ту-95, несколько членов экипажа получили травмы.

3 июля в Краснодарском крае, возле границ с Украиной, разбился истребитель Миг-29. Пилот самолета катапультировался и был эвакуирован.

6 июля также в Хабаровском крае разбился бомбардировщик Су-24М, оба пилота погибли.