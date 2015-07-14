Финляндия может заблокировать соглашение властей Афин с кредиторами – The Guardian

Одной из таких стран может стать Финляндия, пишет ZN.UA со ссылкой на The Guardian.

При этом стоит отметить, что это уже третья кредитная программа для Греции за последние 5 лет.

Официальное Хельсинки и проевропейский министр финансов Алекс Стубб поддерживает "налоговых ястребов" ЕС во главе с Германией. Поскольку Берлин поддержал кредитную программу в обмен на реформы ради спасения Греции, то и он согласен ее поддержать.

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Но помехой могут стать финские националисты. В апреле они получили хорошие результаты на парламентских выборах, а их лидер Тимо Соини стал министром иностранных дел. Он выступает против нового кредита для Греции. И если к точке зрения Соини не прислушиваются в Хельсинки, его партия может выйти из коалиции, тем самым отправив финнов на новые выборы.

Таким образом, Финляндии придется выбирать между собственной политической стабильностью и спасением Греции.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания не собирается выделять деньги для спасения Греции.