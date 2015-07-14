Финляндия может заблокировать соглашение властей Афин с кредиторами – The Guardian

20:36, 14 июля 2015
Мир
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Только Греция согласилась на жесткие условия экономии и реформы, которые требовали провести кредиторы, как в ЕС появились те, кто не согласен помогать ей в любом случае.

REUTERS

Одной из таких стран может стать Финляндия, пишет ZN.UA со ссылкой на The Guardian.

При этом стоит отметить, что это уже третья кредитная программа для Греции за последние 5 лет.

Официальное Хельсинки и проевропейский министр финансов Алекс Стубб поддерживает "налоговых ястребов" ЕС во главе с Германией. Поскольку Берлин поддержал кредитную программу в обмен на реформы ради спасения Греции, то и он согласен ее поддержать.

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Но помехой могут стать финские националисты. В апреле они получили хорошие результаты на парламентских выборах, а их лидер Тимо Соини стал министром иностранных дел. Он выступает против нового кредита для Греции. И если к точке зрения Соини не прислушиваются в Хельсинки, его партия может выйти из коалиции, тем самым отправив финнов на новые выборы.

Таким образом, Финляндии придется выбирать между собственной политической стабильностью и спасением Греции.

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания не собирается выделять деньги для спасения Греции. 

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