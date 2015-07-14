Британия отказалась предоставить помощь греческому правительству - СМИ

Министр финансов Великобритании Джордж Осборн будет блокировать любые попытки использовать деньги налогоплательщиков для страны финансовой помощи Греции.

Об этом сообщает британская служба ВВС со ссылкой на источники в министерстве, передает Европейская правда.

Как отмечается, Осборн уже уведомил своих коллег из стран еврозоны о своей позиции.

"Наши коллеги из еврозоны получили четкое и понятное сообщение, что пересмотр британской позиции относительно поддержки программы финансовой помощи еврозоны (Греции. - Ред.) является неприемлемым", - отмечают в британском Минфине.

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"Идея, что деньги налогоплательщиков Великобритании будут использоваться в рамках последней сделки с Грецией, является невыполнимой", - отмечают в министерстве.

Такая реакция стала ответом на обсуждение относительно возможного привлечения средств Европейского механизма финансовой стабильности, обязательства по которому несут все 28 стран Евросоюза, включая Великобританию, для новой программы финпомощи Греции.

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Как пишет ВВС, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон еще в 2010 году заявил, что было достигнуто "четкое и единодушное согласие", что Европейский механизм финансовой стабилизации не будет использоваться для дальнейшего спасения стран еврозоны, после того, как он был использован для оказания помощи Ирландии и Португалии.

Напомним, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.