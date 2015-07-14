Путин пригрозил "порадовать" конкурентов РФ новыми военными разработками

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

«У нас и сейчас есть (военные разработки – УНИАН). Мы наших партнеров и конкурентов обрадуем нашими разработками в области обороны и безопасности. То, что мы покажем, а мы не будем хранить здесь вечно тайну», - сказал Путин.

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По его словам, любые открытия и разработки для нужд обороны рано или поздно все равно становятся достоянием гражданских отраслей.

«Интернет с этого начался – спецслужбы разработали 30 лет назад, а потом начали внедрять для переписки в Штатах, а потом все шире и шире. Атомная энергетика как появилась – сначала сделали атомную бомбу, а потом все остальное пошло. А в космос как люди полетели? Над чем работали – над средствами доставки ядерного заряда, а уже потом все гражданские программы», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Минфин РФ собирается проверить обоснованность отнесения к закрытым статьям расходов бюджета затраты силового блока правительства, и призывает власти определить оптимальный объем расходов на оборону, которые в России в разы превышают аналогичные траты стран ОЭСР и БРИКС.

"Несмотря на высокую международную оценку открытости бюджетных процедур в России, все еще остается актуальной проблема высокой доли "закрытых" расходов федерального бюджета. В этой связи потребуется проведение инвентаризации состава "закрытых" расходов с точки зрения обоснованности их отнесения к таковым, в первую очередь, среди непрофильных расходов (расходы на образование, культуру, здравоохранение, социальную поддержку) ведомств "силового" блока", - указал российский Минфин.

Доля закрытых расходов бюджета возросла с 13,7 процента в 2010 году до 24,7 процента в 2015 году.

Государство пытается бороться с рецессией в экономике, углубляющейся в связи с санкциями за аннексию Крыма и падением цен на нефть, с помощью финансовой поддержки определенных секторов, постоянно балансируя между политическими задачами и сужающимися бюджетными возможностями.

"Следует определить оптимальный объем расходов на оборону", - считает Минфин и приводит данные: доля расходов на оборону в РФ выше, чем в среднем по странам ОЭСР и странам БРИКС – более 4 процентов ВВП по сравнению со значениями порядка 1-2 процентов ВВП для обеих групп стран.