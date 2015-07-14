Кэмерон: Договор по Ирану не снимает всех проблем

"Конечно, данное соглашение не является решением всех проблем, особенно в отношениях между Ираном и его соседями. Мы продолжим работать с нашими партнерами в регионе над обеспечением стабильности и безопасности. Надеюсь, Иран также пойдет по этому пути", — говорится в письменном заявлении премьера.

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Иран и "шестерка" международных посредников во вторник достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, сообщает РИА Новости.

Сложнейшие переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.