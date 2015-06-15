В Иране официально запустили одобренный правительством страны брачный сайт

В Иране официально запущен одобренный правительством страны сайт, который поощряет молодых мужчин и женщин вступать в брак, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ресурс, как сообщается, не является сайтом знакомств. Это перенесенная на современную технологическую платформу традиционная практика по подбору пар, существующая в обществе, которое неодобрительно относится к тому, чтобы одинокие мужчины и женщины вступали в отношения по собственной инициативе.

Пробная версия сайта функционировала в течение года.

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Теперь, когда сайт заработал официально, иранские власти ставят перед собой амбициозную цель устроить 100 тысяч браков в ближайшие 12 месяцев.