Премьер Израиля о соглашении по ядерной программе: "сделка является исторической ошибкой"

17:22, 14 июля 2015
Мир
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Нетаньяху считает, что мировые державы сделали далеко идущие уступки во всех областях.

REUTERS

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает исторической ошибкой подписанное странами "шестерки" соглашение по иранской ядерной программе.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Новое время.

"Когда готовы заключить сделку любой ценой - вот результат. Из ранних сообщений мы можем судить, что сделка является исторической ошибкой", - считает Нетаньяху.

По его словам, мировые державы сделали далеко идущие уступки во всех областях, которые должны были предотвратить получение Ираном ядерного потенциала.

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Напомним, ранее сообщалось, что многодневные переговоры с иранской ядерной программе завершились подписанием соглашения между Германией, Францией, Великобританией, Китаем, Россией, США и Ираном.

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