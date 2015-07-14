Премьер Израиля о соглашении по ядерной программе: "сделка является исторической ошибкой"

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что считает исторической ошибкой подписанное странами "шестерки" соглашение по иранской ядерной программе.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Новое время.

"Когда готовы заключить сделку любой ценой - вот результат. Из ранних сообщений мы можем судить, что сделка является исторической ошибкой", - считает Нетаньяху.

When willing to make a deal at any cost, this is the result. From early reports, we can see that the deal is a historic mistake. — בנימין נתניהו (@netanyahu) July 14, 2015

По его словам, мировые державы сделали далеко идущие уступки во всех областях, которые должны были предотвратить получение Ираном ядерного потенциала.

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Напомним, ранее сообщалось, что многодневные переговоры с иранской ядерной программе завершились подписанием соглашения между Германией, Францией, Великобританией, Китаем, Россией, США и Ираном.