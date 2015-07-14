В Венгрии признали деятельность своей разведки в Киеве

Об этом заявил венгерский министр Янош Лазар, который отвечает за гражданскую разведку, выступая в парламенте страны, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Budapest Beacon.

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Также об этом говорится в протоколе заседания комитета парламента Венгрии по вопросам национальной безопасности от 23 июня, размещенном на сайте законодательного органа.

В то время как выступление состоялось еще в конце июня, его подробности стали известны только сейчас.

Как отмечается, Янош Лазар докладывал о масштабной реорганизации Информационного бюро - агентства по сбору разведывательной информации.

Отдельное внимание представитель венгерского правительства уделил безопасности изменениям в регионе.

В частности, по его словам, "венгерские шпионы в последнее время активно работали в Киеве, как и шпионы других соседей по региону, чтобы гарантировать, что политические лидеры могут продвигать интересы Венгрии".

Янош Лазар также выразил убеждение, что будущее венгров, проживающих на Закарпатье, будет серьезной проблемой в ближайшие десятилетия, и что "Информационное бюро осуществляет деятельность для защиты граждан Венгрии в Карпатском бассейне".

Как подчеркнул чиновник, Венгрия впервые за 25 лет открыто проводит подобного рода деятельность "в полной оппозиции к пожеланиям украинского правительства". "Министерство иностранных дел Украины делает все возможное, чтобы остановить шпионов Венгрии и венгерских дипломатов от проведения операции в Украине", - сказал венгерский министр.