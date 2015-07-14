Профсоюз госслужащих Греции объявил общенациональную забастовку
В среду должны состояться демонстрации и митинги.
Крупнейший профсоюз госслужащих Греции ADEDY объявил общенациональную забастовку в среду, 15 июля, против условий нового соглашения страны с кредиторами.
Об этом говорится в официальном сообщении профсоюза, сообщает Европейская правда.
Как отмечается, забастовка будет приурочена к голосованию в греческом парламенте за "третий меморандум с кредиторами".
Планируется, что утром в среду состоятся демонстрации и митинги.
Читайте такжеМиф о "братской" поддержке Греции Россией окончательно разрушен – WSJ
Одновременно профсоюз призвал жителей столицы собраться вечером на площади Синтагма у здания греческого парламента.
"Нет - меморандумам, нет - мерам жесткой экономии, нет - приватизации, нет - грабительским налогам, вперед к победе", - призывает профсоюз госслужащих Греции.
Как известно, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.
Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.