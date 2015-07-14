Профсоюз госслужащих Греции объявил общенациональную забастовку

Крупнейший профсоюз госслужащих Греции ADEDY объявил общенациональную забастовку в среду, 15 июля, против условий нового соглашения страны с кредиторами.

Об этом говорится в официальном сообщении профсоюза, сообщает Европейская правда.

Как отмечается, забастовка будет приурочена к голосованию в греческом парламенте за "третий меморандум с кредиторами".

Планируется, что утром в среду состоятся демонстрации и митинги.

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Одновременно профсоюз призвал жителей столицы собраться вечером на площади Синтагма у здания греческого парламента.

"Нет - меморандумам, нет - мерам жесткой экономии, нет - приватизации, нет - грабительским налогам, вперед к победе", - призывает профсоюз госслужащих Греции.

Как известно, на саммите ЕС, который начался в воскресенье и завершился в понедельник утром, были согласованы принципы программы экономии в Греции.

Страны ЕС предоставят Афинам финансовую поддержку в обмен на проведение греческими властями ряда болезненных реформ.