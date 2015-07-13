В Греции профсоюз госслужащих призвал к забастовке

Забастовка запланирована на день, когда, скорее всего, парламент страны будет голосовать по вопросу о реформах, обещанных правительством Греции в обмен на дополнительную финансовую помощь от кредиторов, передает Русская служба Би-би-си.

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Профсоюз призывает также провести демонстрацию протеста в Афинах на площади Синтагма, в непосредственной близости от здания парламента.

Если призыв профсоюза будет поддержан, то это будет первая забастовка госслужащих Греции с тех пор, как в январе к власти пришла партия Сириза во главе с Алексисом Ципрасом.

Как сообщал УНИАН, сегодня после 17-часовых переговоров было достигнуто соглашение о предоставлении Греции третьего пакета финансовой помощи в обмен на жесткие реформы.

До 15 июля греческий парламент должен утвердить программу жестких экономических мер.