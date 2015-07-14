ЕС объявил о созыве финального пленарного заседания Ирана и "шестерки" в Вене

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическую службу Евросоюза.

Согласно сообщению, встреча министров иностранных дел, которая должна поставить точку в многолетних переговорах по ядерной программе Тегерана, начнется в 10:30 (11:30 по Киеву) в венской штаб-квартире ООН.

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Как сообщал УНИАН, ядерные переговоры между Ираном и шестью мировыми странами продолжались ночью 14 июля, есть признаки того, что окончательное соглашение может вскоре быть заключено.