Переговоры Ирана и "шестерки" продолжались всю ночь
Ядерные переговоры между Ираном и шестью мировыми странами продолжались ночью 14 июля, есть признаки того, что окончательное соглашение может вскоре быть заключено.
По данным агентства Reuters, есть предварительное согласие по важнейшим вопросам, поднятым ранее. Проект соглашения, которое еще может быть изменено до подписания, предусматривает доступ инспекторов ООН ко всем иранских объектам, в том числе военным, на которых могло разрабатываться ядерное оружие или велись ядерные исследования, пишет Радио Свобода.
Читайте такжеИран и "шестерка" приблизились к окончательному ядерному соглашениюЕсли соглашение будет заключена, резолюция Совета безопасности ООН на его исполнение будет принята уже в июле, сообщили неназванные агентством участники переговоров.
Соглашение предусматривает ограничение ядерной деятельности Ирана в обмен на отмену американских и европейских санкций против этой страны. Дипломаты заявляют, что надеются утвердить окончательный вариант проекта соглашения сегодня, 14 июля.