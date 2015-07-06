Лидер греческой оппозиции объявил об отставке

Это произошло на фоне объявления предварительных результатов референдума в Греции, на котором большинство избирателей высказались против условий, предложенных кредиторами, сообщает Радио Свобода.

«Я понимаю, что наша партия требует нового старта», – сказал Самарас в воскресенье, 5 июля, в эфире греческого телевидения.

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Антонио Самарас, который возглавлял правительство Греции с 2012 года по январь 2015-го, не сообщил, кто будет его преемником во главе партии «Новая демократия».

Самарас призвал греков заставить нынешнее правительство выполнить свое обещание и быстро договориться с кредиторами.

По окончательным данным, 61,31% греков высказались против условий соглашения с кредиторами.

Тысячи жителей Афин собрались в воскресенье вечером на центральной площади Афин, приветствуя результаты плебисцита.

Правящая в стране леворадикальная партия «Сириза» агитировала за то, чтобы греки сказали кредиторам «нет», называя выдвинутые стране требования «унизительными». Партия «Новая демократия» призвала поддержать условия кредиторов.