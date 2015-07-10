Беспилотник США уничтожил двоих лидеров "Исламского государства" в Афганистане

Один из них, Гул Заман, был заместителем главы ИГИЛ в Афганистане. Второй, Шахидула Шахид, был главным спикером пакистанского отделения "Талибан", пока не вступил в ряды "Исламского государства", сообщает The New York Times.

Сообщается, что американский дрон нанес удар в тот момент, когда лидеры ИГИЛ проводили совещание, передает ZN.UA.

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В начале июля в результате атаки беспилотника США в Сирии был убит один из лидеров ИГИЛ в Сирии Тарик бин Тахар-Эль-Авни-аль-Хази. Он был ответственный за мобилизацию иностранных боевиков и поставки боеприпасов.

28 июня Один из самых известных командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абдалла Мухаммед Хорани был убит в Мосуле в результате авиаудара международной коалиции. Во время обстрела также погибли 10 боевиков ИГИЛ, которые сопровождали Хорани.

24 июня в северной части Ирака был ликвидирован один из лидеров ИГИЛ Хамад Заалян аль-Афри, который руководил финансовой деятельностью террористической группировки.

15 июня ВВС США ликвидировали одного из ключевых лидеров ИГИЛ Али Ауни аль-Харз в иракском городе Мосул, сообщает пресс-служба Пентагона. Аль-Харз участвовал в нападении на дипломатическую миссию Соединенных Штатов в ливийском городе Бенгази в 2012 году. Али Ауни аль-Харз взаимодействовал с множеством экстремистских организаций в Северной Африке и Ближнем Востоке.