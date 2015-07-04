Президент Сербии попросил Путина не признавать геноцидом убийство восьми тысяч мусульман в Боснии

Президент Сербии Томислав Николич направил письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину, в котором «умоляет» Россию проголосовать против резолюции Совета безопасности ООН по событиям в Сребренице в 90-е годы прошлого века.

Как пишет Крым.Реалии, об этом сообщило государственное телевидение Сербии.

Проект резолюции называет геноцидом убийство около 8000 мусульманских мужчин и мальчиков во время войны в Боснии.

Западные страны и Россия имеют разногласия по поводу того, можно ли назвать эту резню геноцидом. Россия, имеющая тесные исторические и религиозные связи с Сербией, распространила свой проект резолюции, в котором не упоминает ни Сребреницу, ни определение «геноцид».

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