РФ выступает против признания актом геноцида резни в Сребренице в 1995 году – The Guardian

Данная резолюция должна быть приурочена к двадцатой годовщине массовых убийств боснийскими сербами 8 000 мусульман (мужчин и мальчиков). Однако лидеры боснийских сербов и Сербии, которые имеют тесные культурные и религиозные связи с Россией, уговорили президента РФ Владимира Путина проголосовать против данной резолюции, сообщает The Guardian.

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"Текст резолюции настолько плох, что он не может быть откорректирован. Россия действует в соответствии с нашими договоренностями", - сказал лидер боснийских сербов Милорад Додик, передает ZN.UA.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич хоть и планирует посетить мемориал жертвам трагедии в Сребренице, но выступает категорически против резолюции ООН по признанию ее актом геноцида. Он считает, что событие в Сребренице является "общей виной".

На международной арене Сербия занимает последовательную пророссийскую позицию. Так, 17 сентября 2014 года Сербия решила не вводить санкции против России. "Говоря о кризисе в Украине, президент Николич подтвердил, что Сербия принципиально поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет участвовать ни в каких санкциях против России", — сообщает пресс-службе сербского президента.

16 октября 2014 года Россия и Сербия подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве во время визита президента РФ Владимира Путина в сербскую столицу Белград. Кроме этого, стороны подписали шесть документов о межгосударственном сотрудничестве. В частности, было подписано соглашение о защите секретной информации и реадмиссии .