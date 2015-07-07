Лидер либералов ЕП назвал "скандальным" отказ Ципраса прийти в Европейский парламент

Лидер фракции либералов Европарламента Ги Верхофстадт назвал "скандальным" отказ премьер-министра Греции Алексиса Ципраса прийти в Европейский парламент, чтобы обсудить будущее Греции в еврозоне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Страсбурге во время выступления в ходе пленарного заседания Европарламента.

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"Я не понимаю, почему премьер-министр Ципрас, который хочет достичь договоренностей с остальной Европой, чтобы избежать грексита (Grexit - новообразование для названия выхода Греции из еврозоны - Ред.), не хочет приехать в Европейский парламент. Мы хотим избежать грексита, мы хотим найти договоренности, поэтому наступило время, чтобы Ципрас взял на себя ответственность и объяснил европейским гражданам, что он планирует сделать, чтобы сохранить еврозону без изменений. Это скандал, когда премьер-министр, представляющий страну, которая является колыбелью европейской демократии, отказывается прийти в Европейский парламент", - заявил политик.

Европейский парламент в понедельник поддержал предложение лидера либералов пригласить на среду на дискуссию о будущем Греции в еврозоне Ципраса и президента Еврогруппы Йеруна Дейсселблума.