Сегодня премьер Греции проведет телефонные переговоры с Путиным - СМИ
14:06, 06 июля 2015Мир
4701 0
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас проведет в понедельник телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
REUTERS
Об этом заявили источники в правительственных кругах Греции, передает Reuters.
Кроме того, отмечается, что телефонный разговор был инициирован президентом Российской Федерации.
Читайте такжеDie Welt: "Нет" Афин – также поражение Меркель
Ожидается, что разговор состоится во время перерыва в переговорах Ципраса с лидерами политических партий Греции.
Ранее УНИАН сообщал, что, по словам официального представителя кабинета министров Гавриила Сакелларидиса, правительство Греции получило четкий мандат на защиту своей позиции на переговорах с кредиторами и немедленно начинает переговоры относительно сути соглашения с кредиторами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter