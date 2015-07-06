Сегодня премьер Греции проведет телефонные переговоры с Путиным - СМИ

14:06, 06 июля 2015
Мир
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас проведет в понедельник телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

REUTERS

Об этом заявили источники в правительственных кругах Греции, передает Reuters.

Кроме того, отмечается, что телефонный разговор был инициирован президентом Российской Федерации.

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Ожидается, что разговор состоится во время перерыва в переговорах Ципраса с лидерами политических партий Греции.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам официального представителя кабинета министров Гавриила Сакелларидиса, правительство Греции получило четкий мандат на защиту своей позиции на переговорах с кредиторами и немедленно начинает переговоры относительно сути соглашения с кредиторами.

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