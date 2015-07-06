Глава Совета Федерации не считает Украину навсегда потерянной для России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает Украину навсегда потерянной для России.
"Потеряли ли мы Украину навсегда? Думаю, что, конечно же, нет", - заявила она в интервью Комсомольской правде. "Все-таки то, что нас связывает, сильнее того, что сейчас нас разъединяет", - отметила глава Совфеда.
Матвиенко уверена, что Украину и Россию связывают "общая история, культура, вера, человеческие, родственные связи", а украинцы "еще не осознали до конца, что Украина стала разменной монетой в решении геополитических интересов ряда государств".
Глава Совета Федерации подчеркнула, что в России "критика киевских властей, их действий не сопровождается враждебным отношением к украинскому народу. Нет нагнетания антиукраинских настроений".
Читайте такжеРоссия будет учитывать позицию Греции и Венгрии во время подготовки контрсанкций
По мнению Матвиенко, в Украине при внешней поддержке спровоцировали "русофобские настроения".
Также российский политик убеждена, что люди в Украине уже чувствуют себя обманутыми. По ее словам, "люди на майдане связывали свои «евроожидания» с тем, что им завтра откроют границы, пенсии, зарплаты будут как в Европе".
Вместо этого, как утверждает руководитель Совфеда, действия украинских властей стали причиной катастрофической ситуации в экономике.
Читайте такжеВ Москве проходит акция против российского вторжения в Украину (фото)
Также, Матвиенко посетовала на отсутствие российских политиков на украинских телеканалах, которые могли бы представлять сторону РФ. "Посмотрите наши ток-шоу политические. Мы даем возможность представителям Украины выступать, спорить. Хоть на одном украинском канале хоть один русский политик за это время был?", - заявляет Матвиенко.
Как сообщал УНИАН, в Совете Федерации РФ считают, что события в Армении схожи на украинский Майдан, но спровоцированы российским бизнесом.