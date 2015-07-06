Глава Совета Федерации не считает Украину навсегда потерянной для России

"Потеряли ли мы Украину навсегда? Думаю, что, конечно же, нет", - заявила она в интервью Комсомольской правде. "Все-таки то, что нас связывает, сильнее того, что сейчас нас разъединяет", - отметила глава Совфеда.

Матвиенко уверена, что Украину и Россию связывают "общая история, культура, вера, человеческие, родственные связи", а украинцы "еще не осознали до конца, что Украина стала разменной монетой в решении геополитических интересов ряда государств".

Глава Совета Федерации подчеркнула, что в России "критика киевских властей, их действий не сопровождается враждебным отношением к украинскому народу. Нет нагнетания антиукраинских настроений".

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По мнению Матвиенко, в Украине при внешней поддержке спровоцировали "русофобские настроения".

Также российский политик убеждена, что люди в Украине уже чувствуют себя обманутыми. По ее словам, "люди на майдане связывали свои «евроожидания» с тем, что им завтра откроют границы, пенсии, зарплаты будут как в Европе".

Вместо этого, как утверждает руководитель Совфеда, действия украинских властей стали причиной катастрофической ситуации в экономике.

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Также, Матвиенко посетовала на отсутствие российских политиков на украинских телеканалах, которые могли бы представлять сторону РФ. "Посмотрите наши ток-шоу политические. Мы даем возможность представителям Украины выступать, спорить. Хоть на одном украинском канале хоть один русский политик за это время был?", - заявляет Матвиенко.

Как сообщал УНИАН, в Совете Федерации РФ считают, что события в Армении схожи на украинский Майдан, но спровоцированы российским бизнесом.