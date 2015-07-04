Минфин Австрии: Экономика ЕС почти не заметит выхода Греции из еврозоны

"Европе будет легко с этим справиться в экономическом плане", - заявил Шеллинг в интервью немецкому изданию Die Presse, передает Reuters.

При этом он добавил, что Греции в случае выхода из зоны евро справиться с экономическими трудностями будет значительно сложнее, пишет ZN.UA.

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В то же время он добавил, что независимо от результатов референдума, Греции все равно понадобится гуманитарная и новый пакет финпомощи.

В Брюсселе и МВФ уже заявили, что не намерены обсуждать с Грецией новые условия о предоставлении финпомощи и реструктуризации кредита до результатов референдума. На такой же позиции настаивает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

В то же время, министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью накануне обвинил кредиторов и Брюссель в терроризме и отметил, что Евросоюз "не может себе позволить потерять 1 триллион евро" в случае выхода Греции из еврозоны. Он также выразил уверенность, что ЕС пойдет на компромисс с Грецией.