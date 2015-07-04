Фидель Кастро впервые за последние месяцы появился на публике

Как передает ТАСС, в разгар процесса потепления отношений между островом и США 88-летний политик принял участие в специализированной встрече, посвященной вопросам производства сыров на Кубе.

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"Встреча продолжалась более четырех часов в присутствии 19 мастеров сыроварения", - сообщила газета Granma, печатный орган ЦК Компартии Кубы. По ее данным, встреча прошла в пятницу в Институте исследований пищевой индустрии в поселке Гуатао в пригороде Гаваны.

Кастро отошел от власти в 2006 году по причине серьезного заболевания и передал управление страной брату Раулю - нынешнему 84-летнему председателю Госсовета и Совета министров Кубы. С тех пор, как 17 декабря прошлого года руководители США и Кубы объявили о начале нормализации отношений, прерванных в 1961 году, остров переживает процесс стремительных перемен.

Как ожидается, 20 июля этого года Куба откроет свое дипломатическое представительство в Вашингтоне, а США - в Гаване.

В то время, как потепление в отношених между Кубой и США набирает обороты, Фидель Кастро время от времени принимает политических деятелей из разных стран. Последней такой встречей 21 июня стали переговоры с председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. В мае лидер кубинской революции встретился с президентом Франции Франсуа Олландом.

По сообщению Granma, на совещании по вопросам производства сыра Кастро был активен и затронул проблемы, которые "сказываются на уровне питания мирового населения, такие, как климатические изменения и частые войны". Он также подчеркнул необходимость восстановления на Кубе "производственных уровней и качества, достигнутых в сыроварении во времена, предшествовавшие "особому периоду" (комплекс мер, включающий, в том числе, хозяйственный режим жесткой экономии, введенный после распада СССР)".