Власти Туниса знали о готовящемся теракте на курорте, но бездействовали - СМИ

Как рассказали изданию в тунисской организации по мониторингу действий сил безопасности, МВД удалось перехватить разговор подозреваемых в теракте.

То, что ведомство бездействовало, говорит о царящей там «анархии», коррупции и плохой дисциплине, уверены общественные активисты, передает Эхо Москвы.

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В результате нападения погибли почти 40 человек, в том числе одна россиянка. Ранее газета предупреждала, что террористы, судя по записям в интернете, планируют еще несколько терактов на курортах Туниса.