Земфира на концерте в Грузии развернула флаг Украины (фото, видео)
09:24, 04 июля 2015Мир
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Исполняя песню "Интересно, как ты там", певица развернула флаг Украины, после чего повесила его на стойку микрофона.
Зефмира развернула на концерте украинский флаг / twitter/TukvaSociopat
Российская рок-певица Земфира во время своего выступления в Тбилиси (Грузия) развернула на сцене флаг Украины.
Как сообщают пользователи в соцсетях, этот эпизод случился на рок-фестивале Tbilisi Open Air 2015.
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Исполняя песню "Интересно, как ты там", певица развернула флаг Украины, после чего повесила его на стойку микрофона.
Напомним, еще весной российская рок-певица в знак поддержки украинцев удалила все содержимое своего сайта, оставив только песню группы Океан Эльзы "Відпусти" в своем исполнении на одном из концертов 2008 года.
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