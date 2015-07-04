Земфира на концерте в Грузии развернула флаг Украины (фото, видео)

Российская рок-певица Земфира во время своего выступления в Тбилиси (Грузия) развернула на сцене флаг Украины.

Как сообщают пользователи в соцсетях, этот эпизод случился на рок-фестивале Tbilisi Open Air 2015.

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Исполняя песню "Интересно, как ты там", певица развернула флаг Украины, после чего повесила его на стойку микрофона.

Напомним, еще весной российская рок-певица в знак поддержки украинцев удалила все содержимое своего сайта, оставив только песню группы Океан Эльзы "Відпусти" в своем исполнении на одном из концертов 2008 года.