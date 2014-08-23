В Одессе над Потемкинской лестницей развернули 23-метровый флаг Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, поднятие флага состоялось в рамках Вышиванкового фестиваля, проходящего на Приморском бульваре. На мероприятие пришли сотни людей, они стояли по обеим сторонам лестницы, а также наверху, у памятника Дюку, и внизу – ближе к морю.

Флаг развернули снизу вверх под радостные возгласы и апплодисменты собравшихся, скандировавших: «Слава героям!», «Слава Украине!», «Одна єдина соборна Україна!».

Держась за флаг, участники акции спели Гимн Украины.

Затем через звукоусиливающую аппаратуру включили украинские песни.

В церемонии приняли участие девушки-барабанщицы, которые в определенные моменты били дробь.

Как пояснили организаторы действа, каждый метр флага символизирует 1 год независимости Украины.

Сегодня в рамках фестиваля состоится гала-концерт областного полиэтнического ансамбля искусств «Дивокрай», а вечером на фестивальной сцене будет выступать муниципальный городской духовой оркестр «Лясота».

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Кроме того, в 19.30 на Приморском бульваре начнется концерт современных украинских рок-групп. На сцене выступят группы «Флит», Epolets и Well. Вход на все концерты свободный.

Вышиванковый фестиваль продлится на Приморском бульваре до 25 августа. В программе праздника: выставка-ярмарка народных мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, квесты и родственные конкурсы, лекции Открытого университета и многое другое.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине празднуют День Государственного флага. Это официальный праздник, который отмечается ежегодно 23 августа.