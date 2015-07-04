В Ливии в результате теракта погибли пять человек
03:47, 04 июля 2015Мир
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По меньшей мере пять человек погибли и 15 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля на востоке Ливии.
Инцидент произошел в городе Дерна / AP Photo
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Инцидент произошел в городе Дерна вскоре после столкновений местных группировок, контролирующих город, с боевиками "Исламского государства".
"Пятнадцать человек также пострадали, среди них женщины и дети", — приводит агентство выдержки из местных СМИ.
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Ранее УНИАН сообщал, что боевики группировки "Исламское государство" разместили в интернете видео убийства 12 человек, предположительно принадлежащих к группировке "Армия ислама".
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