В Ливии в результате теракта погибли пять человек

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел в городе Дерна вскоре после столкновений местных группировок, контролирующих город, с боевиками "Исламского государства".

"Пятнадцать человек также пострадали, среди них женщины и дети", — приводит агентство выдержки из местных СМИ.

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Ранее УНИАН сообщал, что боевики группировки "Исламское государство" разместили в интернете видео убийства 12 человек, предположительно принадлежащих к группировке "Армия ислама".